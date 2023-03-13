تفاصيل لقاء جمعية أصحاب مدارس السياقة مع وكيل وزارة النقل والمواصلات بغزة

رام الله - دنيا الوطنبحث وفد من جمعية أصحاب مدارس السياقة بغزة المنتخب لدورة 2023 - 2025، مع وزارة النقل والمواصلات سبل التعاون بين الجانبين لتسهيل أمور الطلاب والمارس والوصول لتقديم خدمة أفضل.وضم وفد الجمعية مجلس الإدارة برئاسة عدنان أبو عودة، ونائبه محمد أبو لحية، وأمين السر صائب الزعيم، وأمين الصندوق جواد البربار، وسامي زيارة مسؤول العلاقات العامة، وعضوية حسن عويس وجبر رضوان، قي حين ضم وفد الوزارة، الوكيل صلاح الدين أبو شرخ ومعين قويدر، وحسن عكاشة، وخليل الزيان، وأنيس عرفات.وتم خلال اللقاء مناقشة المشاكل التي تواجه المدراس وكيفية تذليل العقبات، إضافة لمشكلة الفحوصات العملية (التست) وكيفية عمل بروتوكول لضبط العلاقة بين الجانبين.بدوره، وعد وكيل الوزارة أبو شرخ بعمل كل ما يلزم للوصول إلى أفضل خدمة للجمهور، وشكر مجلس إدارة الجمعية على ما بذلة وعلى ما سوف يبذلوه لإزالة كل المعيقات والمشاكل التي تواجه الطلاب والمدارس على حد سواء.وفي نهاية اللقاء، قدم وفد الجمعية درع لوكيل الوزارة، تقديراً للمجهودات التي يبذلها من أجل المدارس والطلاب.