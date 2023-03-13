الحكومة تقرر استمرار التوقيت الشتوي خلال رمضان وتحدد ساعات العمل

رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة الفلسطينية، إبقاء العمل بالتوقيت الشتوي الحالي خلال شهر رمضان المبارك، وحتى انتهاء إجازة عيد الفطر، قبل التحول للعمل بالتوقيت الصيفي.وأفاد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، باستمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.وأضاف ملحم أن الحكومة قررت اعتماد داوم الموظفين من الساعة 9 صباحا وحتى الـ 2 مساءاً خلال شهر رمضان.وسبق أن أعلن مدير مركز الفلك الدولي محمد عودة، أن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً، سيكون يوم الخميس الموافق 23 من مارس الجاري.