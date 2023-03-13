شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن والد الشهيد معتز الخواجا ويمدد اعتقال شقيقه

الاحتلال يفرج عن والد الشهيد معتز الخواجا ويمدد اعتقال شقيقه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الإفراج عن صلاح الخواجا والد الشهيد معتز الخواجا، وتمديد اعتقال نجله محمد لمدة أسبوع.

وجاء قرار الاحتلال عقب جلسة محاكمة للخواجا ونجله محمد، في سجن عوفر العسكري.

 واعتقلت قوات الاحتلال الخواجا ونجله محمد، الجمعة الماضية، وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه، عقب تنفيذ نجله المعتز بالله عملية إطلاق نار في "تل أبيب" الخميس الماضي.

ونفذ الشهيد المعتز بالله خواجا، عملية إطلاق نار بطولية في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" بالداخل المحتل، أصيب خلالها 5 مستوطنين، والتي جاءت بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

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