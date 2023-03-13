الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين ينظم احتفالا بمناسبة تأسيسه

رام الله - دنيا الوطننظم الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين احتفالا بمناسبه اليوبيل الذهبي للاتحاد تحت "عنوان خمسون عاماً من العطاء" بحضور محافظي غزة وأعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة فتح وممثلي سر الأقاليم وحضور كبير من الفلاحين والتعاونيين الزراعيين وممثلي اللجان الشعبية والوزارات والهيئات والمخاتير والوجهاء وكذلك ممثلي المؤسسات والشخصيات العامة والاعتبارية وحضور كبير للمرأة.واقيم الاحتفال تحت رعاية أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، في صالة المصدر بالمحافظة الوسطى.وفي كلمته التي ألقاها، نقل ابو هولي تحيات الرئيس محمود عباس متمنيا التوفيق والنجاح في هذه المسيرة الشاقة.وقال أبو هولي :"في خضم الأحداث التي تعصف بوطننا وقدسنا وما نشهده من تطورات اقليمية وحروب دولية كبرى تجري بالوكالة وتغييرات وتقلبات ديموغرافية وجيولوجية مرعبة يجعلنا أكثر تمسكا بأرضنا .وأكثر شوقا للعودة إليها .وأكد أن مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض قد انتهت و أن العودة أقرب من أي وقت مضى خاصة وأن الفلاح هو الحارس الأمين لهذه الأرض لانه محور الصراع وميدان الاشتباك المتواصل الذي قد يشعل فتيل المنطقة.وعبر أبو هولي عن سروره لتشريفه لرعاية هذا الحفل والذي يأتي ليتوج 50 عاماً من العطاء للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين، والذي تم تأسيسه عام 1973م في المهجر حيث كان الاتحاد ولا يزال أحد دعائم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.وتابع " أن اتحاد الفلاحين وعبر محطات كثيرة قدم الدعم والإسناد لجموع المزارعين من الفلاحين المغلوب على أمرهم".