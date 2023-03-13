محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير أحمد مناصرة

رام الله - دنيا الوطنمددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم الإثنين، عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة لشهر سبتمبر القادم.وأوضح المحامي خالد زبارقة أن المحكمة قررت تمديد عزل الأسير مناصرة لمدة 6 أشهر إضافية، رغم وضعه النفسي الصعب، ولفت إلى أن مناصرة في العزل الإنفرادي منذ عام ونصف، واليوم توافق المحكمة على طلب النيابة العامة وسلطة السجون بتمديد العزل له.وبين أن طاقم الدفاع عن مناصرة أوضح الوضع الصحي والنفسي الصعب الذي يعاني منه، ومؤكدين أن العزل يفاقم من حالته النفسية والصحية.وأضاف المحامي زبارقة أن استمرار عزل الأسير مناصرة هو مخالف للقوانين الدولية والمحلية.ومنذ عام ونصف تواصل سلطات الاحتلال عزل مناصرة وتمنعه من الاختلاط مع الأسرى كما حرمته من العلاج، مما أدى إلى ظهور اضطرابات نفسية لديه.