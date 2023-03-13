الديمقراطية تهنئ الشوبكي بالحرية

رام الله - دنيا الوطنهنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي بالتحرر بعد أن أمضى 17 عاماً في سجون الاحتلال، واتهمت دولة الاحتلال بتهريب أسلحة على متن سفينة للمقاومة الفلسطينية.وأكدت الديمقراطية أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي واحدة من أهم القضايا الوطنية والعناوين الرئيسية لنضال الشعب الفلسطيني في المعركة الدائرة مع الاحتلال ومن أجل نيل حريته.كما أكدت دعمها لخطوات الحركة الأسيرة النضالية في مواجهة إدارة السجون وإجراءات بن غفير القمعية والعنصرية بحق الأسرى.