موقع (والاه): حكومة نتنياهو ترفض تقديم تسهيلات خلال شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (والاه) الإسرائيلي، مسا اليوم الاثنين، أن مسؤولين في الحكومة الحالية يعارضون تقديم أي تسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان.وأوضح الموقع أن الجيش والمستوى الأمني الإسرائيلي، أوصى المستوى السياسي في إسرائيل بتديم تنازلات وتسهيلات للفلسطينيين في شهر رمضان، لكن تم رفض الطلب.وألمح أنه إذا أصر المستوى السياسي على عدم تقديم تسهيلات وخصوصاً بالنسبة للصلاة في المسجد الأقصى سيتم الدخول في دوامة عنف ستؤذي الفلسطينيين والإسرائيليين معًا.