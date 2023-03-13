التشريعي بغزة يناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023

رام الله - دنيا الوطنناقشت لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي بغزة، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، المقدمة من رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي.واجتمعت اللجنة لمناقشة الموازنة برئاسة النائب يحيى العبادسة، وبحضور النواب، هدى نعيم، سالم سلامة، يوسف الشرافي، محمد فرج الغول، مروان أبو راس، إسماعيل الأشقر، جميلة الشنطي، محمد شهاب، يونس أبو دقة، ويحيى شامية.وجرى خلال المناقشة تقديم عرض مصور عن أهم ما ورد في مشروع القانون من مواد وبرامج، ومن ثم قام النواب بمناقشة معمقة لبرامج الموازنة، ووضع الملاحظات عليها في ضوء حاجات ومشكلات القطاع، وناقش المجتمعون تقرير لجنة الموازنة المبدئي حول مشروع القانون المقدم.وأوصى النواب بضرورة عقد جلسة تجمع اللجنة بوزارة المالية قريباً لمناقشتها فيما ورد من بيانات وأرقام وسياسات وأهداف، في مشروع القانون.