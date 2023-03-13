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شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تنظّم ورشة حول تعزيز وتمكين ذوي الإعاقة

"التعليم العالي" تنظّم ورشة حول تعزيز وتمكين ذوي الإعاقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، وبرعاية الوزير أ. د. محمود أبو مويس، اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة للجنة ذوي الإعاقة؛ تحت عنوان "نحو تفعيل برنامج ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي"، وذلك للوقوف على واقع ذوي الإعاقة وسبل تمكينهم، وآليات دمجهم في الحياة الجامعية.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية أيمن هودلي، ومدير التأهيل والإدماج في وزارة التنمية الاجتماعية علي عساكرة، ورئيس الاتحاد العام لذوي الإعاقة مجدي مرعي، وممثلين عن مؤسسات التعليم العالي، وعدد من أسرة الوزارة.

وفي هذا السياق، تحدّث الوكيل صالح حول سياسات وبرامج الوزارة وتوجّهاتها لتعزيز الفرص التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أهمية التعاون والتكاتف بين كافة المؤسسات والشركاء لدعم وتمكين هذه الفئة، مضيفاً "يجب تطويع الرقمنة والتكنولوجيا في إطار خدمة الطلبة ذوي الاعاقة، وتنفيذ تدخّلات مباشرة تسهم في إسناد وإدماج الطلبة ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية".

ولفت صالح إلى ضرورة مواءمة التخصّصات الأكثر احتياجاً في سوق العمل، ولا سيما التخصصات التقنية، لتمكين مؤسسات التعليم العالي من قبول الطلبة ذوي الإعاقة في مثل هذه التخصصات، وذلك في إطار تعزيز التوجّه للتعليم المهني والتقني؛ كونه مرتبط بالتشغيل الذاتي وليس فقط بما يحتاجه قطاع التوظيف في سوق العمل، وكذلك على صعيد التعليم التكاملي والبرامج الثنائية.

من جانبه؛ لفت هودلي إلى جهود وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي على صعيد تعزيز فئة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء؛ بما يضمن تعزيز الفرص التعليمية لذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة الجامعية، وتمكينهم وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية المستدامة.

من جهته، أكد عساكرة اهتمام "التنمية الاجتماعية"، بهذا البرنامج، ودعمها وإسنادها لكافة البرامج والتدخّلات المطروحة في مجال التعليم العالي، مثمناً التعاون بين كافة الشركاء لخدمة ذوي الإعاقة.

من جانبه، تحدّث مرعي حول الدور المهم لمؤسسات التعليم العالي في تمكين الطلبة ذوي الإعاقة لإكمال تعليمهم، وتأهيلهم للالتحاق بقطاعات المجتمع المختلفة؛ على قدم المساواة مع كافة طلبة فلسطين، مثمناً اهتمام وزارة "التعليم العالي" بهذا المحور، وإدراج السياسات والتدخّلات المطلوبة ضمن الخطط والاستراتيجيات والمشاريع التطويرية لقطاع التعليم العالي.

وتضمنت الورشة استعراض لواقع ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، وتجارب هذه المؤسسات فيما يخص هذه الفئة، إضافةً لمناقشة دراسات بحثية وخطط مقترحة حول تفعيل ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي.

وأوصت الورشة بتشكيل لجنة دائمة لذوي الإعاقة، وتقديم خطة عمل تنفيذية لتطوير برنامج تفعيل ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي.

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