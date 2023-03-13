تفاصيل لقاء مجدلاني مع المستشار الدبلوماسي لـلأونروا

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني خلال لقائه يوم الاثنين مع المستشار الدبلوماسي لوكالة (أونروا) رونالد ستينجر، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المستمرة لتطويق ازمه إضراب العاملين في الوكالة في الضفة الغربية، وكذلك أخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية التي تستهدفها حكومة الفاشية بالتصعيد الميداني المتواصل على الأرض.وشدد مجدلاني على ضرورة الاسراع بإعادة فتح الحوار الجدي مع الاتحاد، بحضور دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير ووزارة العمل، مجدد التأكيد على الرفض التام لأي تقليص للخدمات التي تقدمها (أونروا)، حيث أنها أولوية هامة وخاصة لما لها من أثر على حياة اللاجئين وتوفير شكل من أشكال الرعاية والحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.وعلى الصعيد السياسي أشار مجدلاني أن حكومة نتنياهو مازالت ماضية في تنفيذ اجندتها السياسية الهادفة لتقويض السلطة الفلسطينية عبر الاجراءات الاحادية الجانب، مشيرا أن ما تم الاتفاق عليه في قمة العقبة لم تنفذ منه حكومة الاحتلال أي بند ، بل عملت على التصعيد والاستمرار في عمليات القتل واجتياح المدن واطلاق العنان لقطعان المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال لتنفيذ المزيد من الاعتداءات .هذا وناقش الطرفان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المستمرة لتطوير عمل "الأونروا" بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء مأساة اللاجئين.بدوره أطلع ستينجر، مجدلاني على تطورات العمل والمعيقات المالية التي تواجه عمل الوكالة، وضرورة التعاون لتحقيق أهدافها وأولوياتها.