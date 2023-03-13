حماس تهنئ الشوبكي عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنهنأت حركة (حماس) الأسير اللواء فؤاد الشوبكي بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى 17 عاماً في الأسر على خلفية دوره في تأمين السلاح للمقاومة الفلسطينية.وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "إننا وإذ نهنئ المناضل الشوبكي وعائلته ومحبيه بالإفراج عنه، فإننا نجدّد العهد لأسرانا الأبطال أن تبقى قضيتهم على رأس أولوياتنا حتى تحريرهم من سجون الاحتلال".يشار إلى أن الاحتلال أفرج عن (شيخ الأسرى) فؤاد الشوبكي بعد قضاءه 17 عاماً في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عنه إلى مدينة رام الله، علماً أنه من سكان غزة بالأساس.