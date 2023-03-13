أول تصريح من الأسير المحرر اللواء الشوبكي بعد الإفراج عنه



وصرح الشوبكي الذي يعد أكبر أسير فلسطيني (83 عاماً)، فور الافراج عنه، أن الأسرى شهداء مع وقف التنفيذ، ضحوا بحياتهم من أجل القضية الفلسطينية، والضرورة ملحة لإيجاد حل فوري لهم.



ودعا إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى، "فمنهم من أمضي عقودا كثيرة، فهم يقودون ثورة مستمرة داخل سجون الاحتلال".





وأمضى الشوبكي 17 عاماً في سجون الاحتلال متنقلاً بين عدة معتقلات.





واختطفت قوات الاحتلال الشوبكي بتاريخ 14 آذار/ مارس 2006، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لـ(20) عاماً، ولاحقاً تم تخفيضها إلى (17).

ويُعدّ الأسير الأكبر سنّاً في سجون الاحتلال، ويعاني من مشاكل صحية مزمنة، وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح يعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته.

كان سياسيا وعسكريا فلسطينيا برتبة لواء، وأحد أعضاء حركة فتح، وكان الشوبكي مسؤولًا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وانضم الشوبكي إلى حركة فتح، وتنقّل معها إلى الأردن ولبنان، وسوريا وتونس.



رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، عن الأسير اللواء فؤاد الشوبكي، عبر حاجز "ترقوميا" العسكري.