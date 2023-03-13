جامعة فلسطين تُقيم حفل مهرجان أفلام الطلبة الدولي "طاقات شبابية"

غزة - دنيا الوطنأقامت كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين، حفل مهرجان أفلام الطلبة الدولي تحت شعار "طاقات شبابية"، وذلك اليوم الإثنين في قاعة القدس داخل الجامعة.وبدوره، قال المختص في السينما الروائية والتسجيلية، د. محمد البيومي: إن المهرجان يأتي ضمن الدورة الأولى الذي يقام في دولة فلسطين، وتمت مشاركة عديد من الأفلام على الصعيد العربي، واستقبلنا ما يقارب 150 فيلمًا، وشكلنا لجنة من المحكمين بحيث اخترنا سبعة أفلام كمتأهلين للفوز بجائزة المهرجان.وشدد د. البيومي أن هدف المهرجان تعزيز وتطوير قدرات الطلاب على المستوى الدولي، وفي دورته الأولى استقبلنا أكثر من دولة عربية: مصر، الأردن، لبنان، العراق ودول أخرى مثل هولندا.وأكمل: تمت عملية الاشتراكات والاتفاقيات على أساس انعقاد دورة ثانية وثالثة ورابعة على مستوى الوطن العربي، وعندما نتحدث أن الدورة الأولى كانت في فلسطين شيء جميل جدًا يتلخص في كيفية كسر الحصار وأن نعكس ثقافاتنا وعاداتنا للوطن العربي.