رؤساء المعارضة في إسرائيل يرفضون الشروع بحوار حول التغييرات القضائية مادام التشريع مستمرًا

رام الله - دنيا الوطنأعلن رؤساء أحزاب المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، بيني غانتس، أفيغدور ليبرمان، وميراف ميخائيلي، أنه لا يمكن الحديث عن الشروع في حوار حول التغييرات القضائية ما دام التشريع مستمرًا.وفي ختام جلسة مشتركة بعد ظهر اليوم، أوضحوا أنهم في انتظار طرح المسار الذي يبلوره الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ لحلحلة الأزمة.وأكدوا أن "المطلوب هو تسوية دستورية شاملة ومتوازنة وتحصين مبدأ فصل السلطات إلى حين وضع دستور".وتنوي المعارضة مقاطعة التصويت على فقرة التغلب وقانون التعذر بالقراءة الأولى في الهيئة العامة الليلة.وجاء بيان رؤساء المعارضة في ظل التقدم في إجراءات تشريع خطة التغييرات القضائية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وشارك في الجلسة رئيس كتلة الموحدة النائب وليد طه، ولم توجه دعوة لقادة تحالف الجبهة العربية للتغيير للمشاركة فيها.