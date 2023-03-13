المصادقة في إسرائيل على مشروع قانون التعذر

صادقت لجنة برلمانية في إسرائيل صباح اليوم، على مشروع قانون التعذر، وأحالته إلى الهيئة العامة لـ (كنيست) للتصويت عليه بالقراءة الأولى في وقت لاحق اليوم.





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن مشروع القانون يقيّدُ إمكانيةَ الجهاز القضائي الإعلان عن أن رئيس الوزراء عاجزٌ عن مواصلةِ أداءَ مهامِه - إلا اذا كان الحديث يدورُ عن حالةٍ طبية.



وقال رئيسُ اللجنة أوفير كاتس: "اننا نحافظ على الديمقراطية، ولن نسمح لأي جهة قضائية بالقيام بانقلاب سلطوي وتغيير ارادة الناخب"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطن