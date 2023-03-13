شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تُعلق على المناورة العسكرية لسرايا القدس الوفاء للضفة الثائرة

الجهاد الإسلامي تُعلق على المناورة العسكرية لسرايا القدس الوفاء للضفة الثائرة
جانب من المناورة العسكرية لسرايا القدس
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، إن "الوفاء للضفة الثائرة هو مبدأ تجسده سرايا القدس، من خلال عملها واستعدادها الدؤوب".

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعقيباً على المناورة العسكرية التي أجرتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، أن هذا "الاستعداد يجعل كل مقاتل فيها يؤمن إيماناً عميقاً بواجبه ودوره في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، ونصرة إخوانه وأهله في الضفة الباسلة".

وجددت حركة الجهاد نجدد التزامها بوحدة شعبنا ووحدة ساحات المواجهة، مؤكدة أن "استعداد سرايا القدس والمقاومة هو سعي دائم بدافع استمرار الاشتباك وتطوير أدوات المواجهة".

كما وجهت التحية لأهلنا في القدس والضفة وأراضي عام 48، و"نترحم على شهدائنا الذين ستبقى وصاياهم أمانة في أعناقنا، والتحية لأسرانا وأسيراتنا البواسل.

وأطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رشقة صاروخية تجريبية تجاه البحر، ضمن مناورة عسكرية.

وأعلنت سرايا القدس، أنها ستجري مناورة عسكرية تحمل اسم "الوفاء لضفة الثوار".

وستشمل المناورة العسكرية بالذخيرة الحيّة، رمايات صاروخية ومدفعية، وانتشار لمقاتلي السرايا، ونشاط لمختلف الوحدات القتالية، ووحدات الدعم والإسناد.

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