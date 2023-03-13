وزير الداخلية يُصدر تعليمات بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن هروب ستة نزلاء في الخليل

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح أصدر تعليماته بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات هروب الموقوفين من نظارة مديرية شرطة محافظة الخليل، صباح اليوم الإثنين.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الفيديو الذي نشره أحد الفارين، وما جاء فيه.وأعلن العقيد لؤي ارزيقات، صباح اليوم، فرار ستة موقوفين من مركز توقيف القلعة بالخليل، مبينا أن الشرطة باشرت عمليات البحث عنهم.وقال ارزيقات إن الفارين من سجن القلعة مصنفين "مطلوبين خطيرين" للعدالة، داعيا كل من يشاهدهم التعاون مع الشرطة والإبلاغ عنهم على الرقم (100).