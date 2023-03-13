برئاسة زكي.. وفد فتح يصل للجزائر بدعوة من جبهة التحرير الجزائري

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد حركة فتح برئاسة عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية إلى العاصمة الجزائر تلبية لدعوة حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري،حيث كان في الاستقبال أبو الفضل البعجي الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة.حيث سيجري وفد الحركة خلال لقاءاته مباحثات ثنائية مع قيادة حزب جبهة التحرير الوطنيلتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التاريخي المشترك بين حركة فتح وحزب الجبهة وتوقيع بروتوكول تعاون.كما سيشارك الوفد في الحفل الافتتاحي للمؤتمر الثامن لحركة السلم الجزائري.وسيلتقي الوفد حزب البناء الوطني وجبهة المستقبل وسيجري مباحثات ثنائية مع الاحزاب الجزائرية لتوثيق التعاون المشترك.يذكر أن زيارة الوفد ستستغرق 5 أيام تلبية لدعوة حزب جبهة التحرير الجزائري.ضم وفد الحركة كلاً من دلال سلامة عضو اللجنة المركزية للحركة واسماعيل التلاوي مستشار المفوض العام وفايز ابو عيطة سفير فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية ويوسف عابد أمين سر اقليم حركة فتح في الجزائر واسعد قادري مستشار دول المغرب العربي.