الهباش: القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه شعبنا في الشتات

وضع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الإثنين، ممثلي الجالية الفلسطينية في ماليزيا والاتحاد العام لطلبة فلسطين، في صورة الوضع الفلسطيني، خاصة في القدس التي تتعرض لهجمة شرسة ممنهجة تستهدف كل ما هو فلسطيني فيها.







وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي، والمستشار أول محمد أبو دقة، وهاني أبو عرقوب وعماد أبو السعود من الجالية، ورئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين عمار محاريق، وأمين سر حركة فتح في ماليزيا يوسف المدهون.

رام الله - دنيا الوطنونقل قاضي القضاة تحيات الرئيس للجالية الفلسطينية، مؤكدا أنهم الوجه الفلسطيني للعالم، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية نقل المعاناة والظلم الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل.وأكد ثبات شعبنا على أرضه وعزمه وإصراره على حماية الأرض والمقدسات، والوقوف بكل ثقة خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، في ظل تصاعد الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وتغول الاستيطان وعمليات سرقة ونهب الأراضي، وتسارع عملية تهويد المدينة المقدسة عبر فرض إجراءات غير قانونية تغير من الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.وشدد الهباش على أن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا في الشتات أينما كانوا، وسنكون سنداً وعوناً لهم في محنة الغربة والتهجير والشتات حتى عودتهم إلى وطنهم وأرضهم.وأطلع السفير أبو علي، الهباش والحضور على أوضاع أبناء الجالية والطلبة الفلسطينين في ماليزيا.