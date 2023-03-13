حركة المقاومة الشعبية تهنئ شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي بمناسبة الإفراج عنه

وأضافت أنه "مهما طال ليل السجن، فإن أسرانا البواسل سيعودون إلى حضن شعبهم ينعمون بالحرية والخلاص من هذا المحتل المجرم".

رام الله - دنيا الوطنهنأت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الإثنين، شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.وقالت الحركة: "لم تستطيع سنوات السجن الطويلة أن تفت في عضد الأسير الشوبكي، وظل متمسكاً بحقه في انتزاع الحرية من أنياب الإرهابيين".وشددت الحركة أن المقاومة عازمة على مواصلة مساعيها الدائمة من أجل تبييض السجون وتحريرأسرانا وإنهاء الاحتلال مهما كلفنا ذلك من ثمن.