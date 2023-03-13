حركة المقاومة الشعبية تهنئ شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي بمناسبة الإفراج عنه
هنأت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الإثنين، شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.
وقالت الحركة: "لم تستطيع سنوات السجن الطويلة أن تفت في عضد الأسير الشوبكي، وظل متمسكاً بحقه في انتزاع الحرية من أنياب الإرهابيين".
وأضافت أنه "مهما طال ليل السجن، فإن أسرانا البواسل سيعودون إلى حضن شعبهم ينعمون بالحرية والخلاص من هذا المحتل المجرم".
وشددت الحركة أن المقاومة عازمة على مواصلة مساعيها الدائمة من أجل تبييض السجون وتحرير
أسرانا وإنهاء الاحتلال مهما كلفنا ذلك من ثمن.
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