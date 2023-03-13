هيئة الأسرى: الأسير أمين جمعة يدخل عامه السادس في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية بأن الأسير أمين سعدي محمد جمعة من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة ينهي اليوم الإثنين، عامه الخامس ويدخل عامه السادس في سجون الاحتلال.





وأوضح حسن قنيطة، مدير عام الهيئة في المحافظات الجنوبية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير جمعة بتاريخ 12/03/2018م أثناء عمله على مركب صيد قبالة ساحل مدينة رفح، ووجهت له محاكم الاحتلال تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال وقد حكم عليه بالسجن سنوات ونصف.





رام الله - دنيا الوطنجدير بالذكر أن الأسير أمين جمعة من مواليد 25/10/1994م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن نفحة الصحراوي.