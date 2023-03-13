السعودية ترفض طلباً إسرائيلياً لحضور وزير الخارجية إيلي كوهين للمملكة

أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن السعودية رفضت طلباً من تل أبيب، لحضور وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين اجتماعاً أممياً، يُعقد هذا الأسبوع في المملكة.





ووفق الموقع، فإن المملكة العربية السعودية، رفضت طلباً إسرائيلياً للسماح لكوهين بالحضور إلى إسرائيل هذا الأسبوع، لحضور اجتماع منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.





وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية قالت أمس الأحد، إنه تمت دعوة وفد إسرائيلي للمشاركة في حدث للأمم المتحدة في السعودية، لكن السلطات في المملكة رفضت إصدار تأشيرات دخول لهم.

رام الله - دنيا الوطن