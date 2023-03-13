شؤون فلسطينية

مدير عام كهرباء غزة يستقبل وفداً من إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية جوال وبالتل

مدير عام كهرباء غزة يستقبل وفداً من إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية جوال وبالتل
رام الله - دنيا الوطن
استقبل م. ماهر عايش مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ، وفداً رفيعاً من إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية جوال وبالتل برئاسة أ. شادي ناصر مدير دائرة قطاع الأعمال في غزة جوال وبالتل، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة والبحث في آفاق التعاون المشترك لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ولتطوير العلاقة بين الطرفين.

ومن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها واستعراضها، خدمات جوال الجديدة وتسهيلاتها وعروضها القادمة وخدمة 4G والبنى التحتية المتعلقة بها بالتعاون مع كهرباء غزة، وقد جاء اللقاء للتأكيد على قوة العلاقة الثنائية بين الطرفين وللتمهيد لسلسلة اجتماعات قادمة لبحث تعزيز التعاون المشترك وتنسيق العمل بين طواقم الطرفين.

وقد حضر اللقاء من الاتصالات الفلسطينية كل من أ.محمد الريس رئيس وحدة الحسابات الاستراتيجية في غزة جوال وبالتل، وأ. محمد الشيخ عيد رئيس قسم التركيبات والصيانة، وأ. أحمد الطويل مدير الحسابات الاستراتيجية، وأدهم بلبل رئيس وحدة العناية الذكية.

وشارك في الاجتماع من كهرباء غزة كل من م. أحمد شعت مدير إدارة الحاسوب وم. أحمد أبو عقلين مدير الإدارة الفنية، وأ. زهير أبو خاطر مدير وحدة التعاون الدولي بصفته مفوضاً خاصاً لجوال في كهرباء غزة.


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