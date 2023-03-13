شؤون فلسطينية

الديمقراطية تستنكر انتخاب إسرائيل عضواً في لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمانيين الدولي

الديمقراطية تستنكر انتخاب إسرائيل عضواً في لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمانيين الدولي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، انتخاب عضو الكنيست الإسرائيلي، داني دانون، عضواً، وممثلاً لبلاده في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للمؤتمر الدولي للبرلمانيين، الذي ينعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن هذه الخطوة التي من شأنها استفزاز ضحايا الإرهاب في العالم، والتي تشكل إساءة لسمعة «المؤتمر»، تعتبر صك براءة لدولة الاحتلال والإجرام، عن مسؤولياتها عن المجازر وأعمال القتل والإعدام، واحتقار قرارات المنظمة الدولية للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني.

وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد ارتكبت إسرائيل سلسلة من الحروب والجرائم الإرهابية ضد شعوبنا العربية، في فلسطين ولبنان وسوريا ومصر والعراق والسودان وتونس والأردن، ما جعلها الدولة الأولى في عالم الإرهاب والقتل المنظم تحت رعاية الولايات المتحدة ودعمها لها.

وتابعت: كما تحدت المجتمع الدولي في رفضها الانصياع لمئات القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وقضية الشرق الأوسط، بما في ذلك رفضها الاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة أبنائه اللاجئين إلى ديارهم، ورفضها الانسحاب من الجولان السوري العربي المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا في جنوب لبنان، وإطلاق سراح آلاف الأسرى من أبنائنا، وإطلاق سراح مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرباً، ما زالت تحتجزهم في عمل يعتبر أكثر أشكال الإرهاب بشاعة واحتقاراً للإنسانية.

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