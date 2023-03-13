جبارين: قضية الجرحى قضية وطنية بامتياز لا يمكن نسيانها أو تجاوزها

قال رئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زاهر جبارين، إنَّ قضية الجرحى قضية وطنية بامتياز لا يمكن نسيانها أو تجاوزها، فمن حقّ جرحانا جميعاً الحصول على حقوقهم الكاملة دون نقص أو تمييز؛ فكلّهم أبناء الوطن، وكلّهم قدَّموا وضحّوا من أجل فلسطين.





وأكد جبارين في ذكرى يوم الجريح الفلسطيني، أن الجرحى الميامين أوسمة الوطن المفعمة بالعطاء سنبقى الأوفياء لهم وسنمضي معاً في طريق المقاومة حتى النصر والتحرير

رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "نجدّد العهد مع جرحانا الأبطال في يومهم الوطني، بأن نبقى الأوفياء لهم، وسنمضي معهم على درب المقاومة الشاملة، حتى انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة، ودحر الاحتلال عن أرضنا".وبين أنّ "دماء الجرحى والشهداء لن تضيع سدى، بل ستزهر في أرض التحرير، ولن يفلح المحتل المجرم من الإفلات من المحاكمة على الجرائم التي اقترفها ويقترفها في كلّ يوم بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد ساحات الوطن".وتابع: "سيبقى خيار المقاومة خيارنا الاستراتيجي في التعامل مع الاحتلال الصهيوني المجرم، مهما بلغت التضحيات، ومهما قدّمنا من شهداء وجرحى وأسرى قرابين على طريق النصر والتحرير".