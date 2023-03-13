قيادي بحماس: تصاعد جرائم الاحتلال والقتل بالضفة سيزيد من عمليات المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، إن ارتفاع جرائم الاحتلال وقمعه يزيد من عمليات المقاومة والثأر.وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن شعبنا لن يسقط حقه في المقاومة والدفاع عن النفس والأرض والمقدسات حتى تحرير أرضه ووطنه ومقدساتها.وأوضح أن الوقائع على الأرض تؤكد عكس ما يعتقده الاحتلال بأن القتل والإرهاب يمكن أن يدفع شعبنا للاستسلام.وشدد على أن شعبنا الفلسطيني الصابر والمرابط لن يرضخ لما يريده الاحتلال من قرارات ومخططات في الضم والتهويد والمصادرة.