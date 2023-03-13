الرئاسة: استمرار حجز الأموال الفلسطينية سيخرج الأوضاع عن السيطرة

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن محاولات الحكومة الإسرائيلية للعودة إلى نمط إدارة الصراع كبديل لإنهاء الاحتلال، لن تؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار.







وأضاف أبو ردينة أن إصرار إسرائيل على الاستمرار بالإجراءات أحادية الجانب المتمثلة بمواصلة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والاستيطان وعمليات القتل اليومية والاعتقالات وحجز الأموال الفلسطينية وغيرها ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر تتحمل نتائجه الخطيرة الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة.

رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن الأوضاع الصعبة على الأرض نتيجة التصعيد الإسرائيلي اليومي يتطلب من الإدارة الأميركية التدخل وبشكل عاجل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية قبل فوات الاوان، وإلا سنصل إلى مرحلة لن يستطيع احد توقع نتائجها الجسيمة.