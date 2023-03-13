شؤون فلسطينية

تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية

تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية
جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إننا "وقعنا قبل أيام  اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين".

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين، أن "المعلمين كانوا يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب لأبعد من ذلك بدفع 5% منها على راتب الشهر الحالي وتثبيت ال10% المتبقية على قسيمة الراتب". 

وأضاف: "قدم مجلس الوزراء كل النوايا الحسنة بما في ذلك إعادة الخصومات، والإجراءات الازمة لحماية العملية التعليمية، لكن للأسف ما زال هناك معلمون ممتنعون عن التدريس"، مشدداً على  أن ما يجري "شيء خطير جداً بحق أولادنا ومستقبلهم، وإنني أطلب من المعلمين الممتنعين العودة إلى التعليم فوراً".

وقال اشتية، في سياق آخر، إننا "نستعد اليوم وبكل سرور لاستقبال شيخ الأسرى الأخ القائد اللواء فؤاد الشوبكي بعد 17 عاماً من الأسر في سجون الاحتلال، شامخاً مرفوع الراس بين أحضان شعبك وعائلتك، ولن تكتمل الفرحة إلا بتحرير كافة أسرانا البواسل الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة".

وفي سياق منفصل، قال اشتية إن "مجلس الوزراء يرحب بالاتفاق السعودي الإيراني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية صينية، ونتطلع إلى أن يُسهم هذا الاتفاق بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".

كما رحّب مجلس الوزراء  "بقرار برلمان جنوب إفريقيا تخفيض التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل، ونحييه على هذا الموقف المنسجم مع المواقف التاريخية الصادقة والشجاعة التي تتخذها جنوب إفريقيا لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".

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