عاجل

  • نجل الأسير اللواء فؤاد الشوبكي: نحن الآن بانتظار وصول والدي عند حاجز ترقوميا

دولي

يديعوت: قلق إسرائيلي كبير على العلاقات مع الدول العربية

يديعوت: قلق إسرائيلي كبير على العلاقات مع الدول العربية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مصادر سياسية إسرائيلية، تأكيدهم بوجود أزمة في العلاقات مع الإمارات، رغم نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، قالت إن رئيس الإمارات محمد بن زايد قرر تجميد صفقات مهمة مع إسرائيل بسبب الوضع السياسي، ومن بين ذلك صفقة أمنية حساسة لشراء منظومات دفاعية. 

وقالت ( يديعوت أحرنوت) عن مصادر سياسية إسرائيلية وصفتها بالـ"مطلعة" على العلاقات مع الإمارات، "إن هناك قلق  حقيقي كبير على العلاقات مع الدولة العربية".

وأضافت: "العلاقات على المستوى التكتيكي جيدة ولم تتضرر، وهناك بعض التقدم في قضايا مدنية، لكن هناك خلافات على العديد من القضايا السياسية والأمنية"، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

ووصف مسؤول إسرائيلي كبير ما يجري بأنه "انهيار على كل الجبهات"، مشيرًا إلى أن الضرر الذي سيلحق بالعلاقة سيحتاج لسنوات من أجل علاجه، بحسب (يديعوت).

وقال مسؤول إسرائيلي كبير آخر: "الإمارات العربية المتحدة هي مجرد مثال واحد على هذا الانهيار الذي جاء بعد دفء قياسي في العلاقات، وهناك دول أخرى تنأى بنفسها عن إسرائيل أو على الأقل تجمد التواصل".

أخبار ذات صلة

يديعوت: قلق إسرائيلي كبير على العلاقات مع الدول العربية

يديعوت: قلق إسرائيلي كبير على العلاقات مع الدول العربية

إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين خلال تدريبات عسكرية

إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين خلال تدريبات عسكرية

بدء مناورات أميركية إسرائيلية تتضمن محاكاة هجوم استراتيجي في العمق

بدء مناورات أميركية إسرائيلية تتضمن محاكاة هجوم استراتيجي في العمق

تظاهرة في واشنطن ضد زيارة سموتريتش لأمريكا

تظاهرة في واشنطن ضد زيارة سموتريتش لأمريكا

كاليفورنيا: مصرع ثمانية أشخاص في انقلاب قارب مهاجرين

كاليفورنيا: مصرع ثمانية أشخاص في انقلاب قارب مهاجرين

واشنطن: إيران تزعم بشأن اتفاق البلدين على تبادل الأسرى

واشنطن: إيران تزعم بشأن اتفاق البلدين على تبادل الأسرى

فقدان 30 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

فقدان 30 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

هآرتس: توقعات بأن يتظاهر مئات اليهود الأميركيين ضد سموتريتش في واشنطن

هآرتس: توقعات بأن يتظاهر مئات اليهود الأميركيين ضد سموتريتش في واشنطن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الائتلاف التربوي الفلسطيني يؤكد على الحوار المبني على الإنصاف طريقا وحيدا لحل إضراب المعلمين

الائتلاف التربوي الفلسطيني يؤكد على الحوار المبني على الإنصاف طريقا وحيدا لحل إضراب المعلمين

بحضور الغصين.. تفاصيل جلسة استماع حول الحد الأدنى للأجور بالقطاع

بحضور الغصين.. تفاصيل جلسة استماع حول الحد الأدنى للأجور بالقطاع

الجهاد الإسلامي في يوم الجريح: طريق التضحية مستمر حتى تحرير أرضنا

الجهاد الإسلامي في يوم الجريح: طريق التضحية مستمر حتى تحرير أرضنا

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قراقع يطالب المجتمع الدّولي بحماية التّراث الفلسطيني

قراقع يطالب المجتمع الدّولي بحماية التّراث الفلسطيني

الإحصاء ووزارة الثقافة يصدران بياناً بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني

الإحصاء ووزارة الثقافة يصدران بياناً بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

منوعات

شاهد.. خطوبة إسلام ابن صابر الرباعي والأخير يتأثر

شاهد.. خطوبة إسلام ابن صابر الرباعي والأخير يتأثر

بالصور.. نادية الجندي بإطلالة مثيرة ولافتة

بالصور.. نادية الجندي بإطلالة مثيرة ولافتة

التيكتوكر ضحى تتقاضى مبلغاً خيالياً بساعة بث مباشر

التيكتوكر ضحى تتقاضى مبلغاً خيالياً بساعة بث مباشر

شاهد.. جورجينا تستقبل الصيف بإطلالة جريئة

شاهد.. جورجينا تستقبل الصيف بإطلالة جريئة

&quot;تحملت الكثير من الحماقات&quot;.. شاكيرا تهاجم بيكيه مجدداً

"تحملت الكثير من الحماقات".. شاكيرا تهاجم بيكيه مجدداً

بالفيديو.. هيفاء وهبي ترقص مع والدتها على أنغام أغنيتها &quot;توتة&quot;

بالفيديو.. هيفاء وهبي ترقص مع والدتها على أنغام أغنيتها "توتة"

بمكياج لافت.. حلا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بمكياج لافت.. حلا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تيا دياب تخطف الأنظار بجمالها

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تيا دياب تخطف الأنظار بجمالها

طليقة جورج الراسي توضح حقيقة فيديو الانتحار

طليقة جورج الراسي توضح حقيقة فيديو الانتحار

نضال الأحمدية: إلي الشرف كون كلبة ولا كون أصالة نصري

نضال الأحمدية: إلي الشرف كون كلبة ولا كون أصالة نصري

عربي

اليمن: نأمل أن يكون الاتفاق السعودية الإيراني دافعاً لوقف الحرب

اليمن: نأمل أن يكون الاتفاق السعودية الإيراني دافعاً لوقف الحرب

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بيننا

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بيننا

قطر تتعهد بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا

قطر تتعهد بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا