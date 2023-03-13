يديعوت: قلق إسرائيلي كبير على العلاقات مع الدول العربية





رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مصادر سياسية إسرائيلية، تأكيدهم بوجود أزمة في العلاقات مع الإمارات، رغم نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك.وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، قالت إن رئيس الإمارات محمد بن زايد قرر تجميد صفقات مهمة مع إسرائيل بسبب الوضع السياسي، ومن بين ذلك صفقة أمنية حساسة لشراء منظومات دفاعية.وقالت ( يديعوت أحرنوت) عن مصادر سياسية إسرائيلية وصفتها بالـ"مطلعة" على العلاقات مع الإمارات، "إن هناك قلق حقيقي كبير على العلاقات مع الدولة العربية".وأضافت: "العلاقات على المستوى التكتيكي جيدة ولم تتضرر، وهناك بعض التقدم في قضايا مدنية، لكن هناك خلافات على العديد من القضايا السياسية والأمنية"، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.ووصف مسؤول إسرائيلي كبير ما يجري بأنه "انهيار على كل الجبهات"، مشيرًا إلى أن الضرر الذي سيلحق بالعلاقة سيحتاج لسنوات من أجل علاجه، بحسب (يديعوت).وقال مسؤول إسرائيلي كبير آخر: "الإمارات العربية المتحدة هي مجرد مثال واحد على هذا الانهيار الذي جاء بعد دفء قياسي في العلاقات، وهناك دول أخرى تنأى بنفسها عن إسرائيل أو على الأقل تجمد التواصل".