الجهاد الإسلامي في يوم الجريح: طريق التضحية مستمر حتى تحرير أرضنا





وأكدت الحركة أن هذا اليوم، "سيظل محفوراً في ذاكرة شعبنا، تكريماً وتقديراً للجرحى الذين أصيبوا بنيران الاحتلال الصهيوني وهم يدافعون عن حقوقهم المشروعة وينشدون الحرية والخلاص من المحتل".





وقالت: "في هذا اليوم أن من واجبنا الديني والوطني والإنساني أن نقف جميعاً لجانب الجرحى، ومساندتهم ودعم صمودهم، وتوفير مقومات الحياة الكريمة التي يستحقونها، كاملة غير منقوصة".



وتوجهت بالتحية لجرحى شعبنا، الذين أصبحوا أيقونات للتضحية والصمود على مدار سنوات الصراع مع العدو الصهيوني، فهم الشهود على الدماء النازفة في فلسطين.



وأضافت: "يوم الجريح الفلسطيني هو مناسبة لتجديد التأكيد على استمرار طريق التضحية والقتال حتى دحر الاحتلال عن أرضنا والانعتاق من ظلم يخيم على مقدساتنا ويكتم أنفاسنا، بدعم وتأييد مطلق من قوى الشر في العالم".







رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، بياناً أكدت فيه أن يوم الجريح الفلسطيني هو مناسبة لتذكير العالم بفئة من شعبنا.وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الفئة قع عليهم ظلم الاحتلال وبطشه الذي لم يسلم منه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، دون ذنب اقترفوه، غير أنهم رفضوا حياة يتحكم فيها محتل بغيض، أغلق عليهم كل منافذ الحرية، وأوغل في دمائهم وتنكر لحقوقهم.