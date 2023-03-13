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المغرب:موقفنا من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه واستئناف العلاقة مع إسرائيل تم بظروف معروفة

المغرب:موقفنا من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه واستئناف العلاقة مع إسرائيل تم بظروف معروفة
الملك المغربي والرئيس عباس - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الديوان الملكي المغربي، اليوم الاثنين، إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ويعد من أولويات السياسة الخارجية ولا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

وأضاف في بيان له، أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز واستغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وأكد بأن "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع"، مشيراً إلى أن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك بحكم الدستور".

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