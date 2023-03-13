بدء مناورات أميركية إسرائيلية تتضمن محاكاة هجوم استراتيجي في العمق

وستستغرق هذه المناورات حوالي أسبوعين وستشمل العديد من التدريبات لمحاكاة هجوم استراتيجي في العمق واعتراض طائرات العدو وتنفيذ طلعات هجومية مشتركة وغيرها.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هذه "المناورات التي تجرى في إحدى القواعد الأميركية ستعزز التعاون العملياتي بين الجيشين باعتبارهما شريكين رئيسين ملتزمين بضمان الأمن في الشرق الأوسط".



