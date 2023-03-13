بدء مناورات أميركية إسرائيلية تتضمن محاكاة هجوم استراتيجي في العمق
انطلقت مساء الأحد، مناورات "الراية الحمراء"، بقيادة سلاح الجو الأميركي، وبمشاركة سلاح الجو في جيش الاحتلال.
وستستغرق هذه المناورات حوالي أسبوعين وستشمل العديد من التدريبات لمحاكاة هجوم استراتيجي في العمق واعتراض طائرات العدو وتنفيذ طلعات هجومية مشتركة وغيرها.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هذه "المناورات التي تجرى في إحدى القواعد الأميركية ستعزز التعاون العملياتي بين الجيشين باعتبارهما شريكين رئيسين ملتزمين بضمان الأمن في الشرق الأوسط".
ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هذه "المناورات التي تجرى في إحدى القواعد الأميركية ستعزز التعاون العملياتي بين الجيشين باعتبارهما شريكين رئيسين ملتزمين بضمان الأمن في الشرق الأوسط".
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