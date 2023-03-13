محكمة الاحتلال تُلزم السلطة بدفع تعويضات لعائلة ثلاثة مستوطنين قتلوا بالضفة

رام الله - دنيا الوطنألزمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ 15 مليون شيكل لعائلة ثلاثة مستوطنين قتلوا في عملية إطلاق نار قبل 22 عامًا.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة (مكان)، فإن المحكمة كانت أقرت بتعويض عائلة المستوطنين الثلاثة بمبلغ 62 مليون شيكل، إلا أن المحكمة العليا قامت بتحديد قيمة التعويض ما دفع المحكمة المركزية بإعادة النظر بقيمة مبلغ التعويض.ويشار إلى أن العملية وقعت على شارع 443 الاستيطاني الرئيس في الضفة الغربية والذي يربط القدس بمستوطنات الضفة.