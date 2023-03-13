طالع الرابط.. نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية 2023.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة معرفة نتائجهم من خلال الرابط إضغط هنا أو التواصل مع كلياتهم.
وأشارت إلى أن عدد المتقدمين للامتحان في هذه الدورة بلغ 1790 طالب/ة، نجح منهم 1290؛ بنسبة نجاح عامة بلغت 72.1%، لافتةً إلى أنه تم عقد الامتحان في 29 كلية بالمحافظات الشمالية والجنوبية.
يُشار إلى أن الوزارة أعفت طلبة مدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان في هذه الدورة ودورات سابقة دعماً لصمودهم.
التعليقات