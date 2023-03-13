شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي على موعد مع الحرية اليوم

كان سياسيا وعسكريا فلسطينيا برتبة لواء، وأحد أعضاء حركة فتح، وكان الشوبكي مسؤولًا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.





وانضم الشوبكي إلى حركة فتح، وتنقّل معها إلى الأردن ولبنان، وسوريا وتونس.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الأسير فؤاد الشوبكي (83 عاما) من مدينة غزة بعد اعتقال استمر 17 عامًا في الأسر.واختطفت قوات الاحتلال الشوبكي بتاريخ 14 آذار/ مارس 2006، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لـ(20) عاماً، ولاحقاً تم تخفيضها إلى (17).ويُعدّ الأسير الأكبر سنّاً في سجون الاحتلال، ويعاني من مشاكل صحية مزمنة، وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح يعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته.