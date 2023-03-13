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اليمن: نأمل أن يكون الاتفاق السعودية الإيراني دافعاً لوقف الحرب

اليمن: نأمل أن يكون الاتفاق السعودية الإيراني دافعاً لوقف الحرب
الاتفاق السعودي الإيراني على عودة العلاقات برعاية صينية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، عن أمله في أن يكون الاتفاق السعودي الإيراني، باستئناف العلاقات بينهما "دافعاً لوقف الحرب والوصول لسلام شامل" في بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة السعودية الرياض، بين العليمي والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، الأحد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال العليمي إنه "يأمل أن يكون الاتفاق السعودي الإيراني مقدمة لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن ودافعاً لوقف الحرب والوصول لاتفاق سلام دائم وشامل يرتكز على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وأكد على "ثقة مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني بمواقف السعودية التي لن تكون إلا في صالح اليمن وشعبه الكريم في مختلف المراحل".

من جانبه، أعلن فاجن وقوف بلاده إلى "جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن ودعمها لجهود التوصل إلى تسوية سياسية وإحلال السلام"، بحسب الوكالة اليمنية.

والجمعة، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

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