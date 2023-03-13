شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون
قوات جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات، 4 مواطنين من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، هم المحرر معين الزهور، المحرر محمد العصافرة، أسيد الزهور، عماد الزهور، فيما اعتقل موسى القواسمي، وأحمد الحروب من مناطق أخرى بالمحافظة.

وفي طولكرم، اعتقل محمد فتحي القرعاوي، وشقيقه براء، من مخيم نور شمس.

فيما اعتقل نهاد حمدان من بيت سيرا غرب رام الله، وعبد المعطي الريماوي من بيت ريما، ومحمد أبو عواد من البيرة.

بينما اعتقل المحلل سعد الشريدة من نابلس، والمحرر صالح شكارنة من نحالين غرب بيت لحم.

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