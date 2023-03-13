واشنطن: إيران تزعم بشأن اتفاق البلدين على تبادل الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأحد، أنه إيران تزعم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين البلدين، واصفًا ذلك بـ "كذبة قاسية".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس لشبكة (سي إن إن) الأمريكية: إن "التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين بشأن التوصل إلى صفقة تتعلق بتبادل الأسرى هي كذبة جديدة قاسية تزيد فقط من معاناة عائلات أولئك الأسرى".وسبق التصريحات، قول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين البلدين.وفي حديثه إلى الإذاعة الحكومية، قال عبد اللهيان إن "الاتفاق تم إبرامه مؤخرًا بين الجانبين، منهياً جهودًا استمرت عامًا واتسمت بانقطاعات متعددة".وأوضح وزير الخارجية الإيراني "بخصوص موضوع تبادل الأسرى بين طهران وواشنطن، فقد توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة".وأضاف: "إذا سارت الأمور على ما يرام" من الجانب الأمريكي، فإن العملية ستتم "خلال فترة قصيرة".كانت قضية السجناء إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في محادثات فيينا النووية، حيث طلبت طهران مرارًا من واشنطن عدم ربط القضية بالاتفاق النووي، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).