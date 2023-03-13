تفاصيل طقس فلسطين والمنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد الجوية عن طقس فلسطين، اليوم الاثنين، حيث يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق وخاصة الشمالية والوسطى، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وبشأن طقس فلسطين غداً الثلاثاء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .والأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.