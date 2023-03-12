وزير الخارجية السعودي: الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بيننا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن "الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بيننا".وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، إنه يتطلع للقاء نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.في السياق، ذكرت قناة (الميادين)، أن الرئيس الصيني، تشي جي بينج، اقترح عقد قمة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، قبل توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين طهران والرياضوأعلنت الصين يوم الجمعة الماضية، عن توصل كل من السعودية وإيران لاتفاق لإعادة العلاقات بينهما وفتح السفارات.