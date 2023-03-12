عربي

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بيننا

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بيننا
وزير الخارجية السعودي يقول إن الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بيننا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن "الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بيننا".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، إنه يتطلع للقاء نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

في السياق، ذكرت قناة (الميادين)، أن الرئيس الصيني، تشي جي بينج، اقترح عقد قمة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، قبل توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين طهران والرياض

وأعلنت الصين يوم الجمعة الماضية، عن توصل كل من السعودية وإيران لاتفاق لإعادة العلاقات بينهما وفتح السفارات.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بيننا

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بيننا

قطر تتعهد بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا

قطر تتعهد بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا

إعلام إسرائيلي يتحدث عن توتر العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.. ونتنياهو يُعلق

إعلام إسرائيلي يتحدث عن توتر العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.. ونتنياهو يُعلق

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

وكالة الأنباء السورية: إصابة ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد

وكالة الأنباء السورية: إصابة ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد

الإعلان عن موعد أول أيام شهر رمضان 2023

الإعلان عن موعد أول أيام شهر رمضان 2023

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة صحفي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة نعلين

إصابة صحفي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة نعلين

فتح شرق غزة تدعو شعبنا للمشاركة في فعاليات الإفراج عن الأسير الشوبكي

فتح شرق غزة تدعو شعبنا للمشاركة في فعاليات الإفراج عن الأسير الشوبكي

كيف علّق اشتية على اغتيال الاحتلال ثلاثة شبان في نابلس؟

كيف علّق اشتية على اغتيال الاحتلال ثلاثة شبان في نابلس؟

مسؤول إسرائيلي: لن يتم إخلاء الخان الأحمر وهناك قضايا أكثر أهمية منه

مسؤول إسرائيلي: لن يتم إخلاء الخان الأحمر وهناك قضايا أكثر أهمية منه

نادي الأسير: الأسير رياض العمور يواجه مخاطر كبيرة ومتصاعدة على مصيره

نادي الأسير: الأسير رياض العمور يواجه مخاطر كبيرة ومتصاعدة على مصيره

التعليم تعلن موعد نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2023

التعليم تعلن موعد نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2023

الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

البكري: أرسلنا خمس شاحنات من &quot;حقائب النوم&quot; لمتضرري زلزال تركيا

البكري: أرسلنا خمس شاحنات من "حقائب النوم" لمتضرري زلزال تركيا

منوعات

شاهد.. جورجينا تستقبل الصيف بإطلالة جريئة

شاهد.. جورجينا تستقبل الصيف بإطلالة جريئة

&quot;تحملت الكثير من الحماقات&quot;.. شاكيرا تهاجم بيكيه مجدداً

"تحملت الكثير من الحماقات".. شاكيرا تهاجم بيكيه مجدداً

بالفيديو.. هيفاء وهبي ترقص مع والدتها على أنغام أغنيتها &quot;توتة&quot;

بالفيديو.. هيفاء وهبي ترقص مع والدتها على أنغام أغنيتها "توتة"

بمكياج لافت.. حلا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بمكياج لافت.. حلا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تيا دياب تخطف الأنظار بجمالها

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تيا دياب تخطف الأنظار بجمالها

طليقة جورج الراسي توضح حقيقة فيديو الانتحار

طليقة جورج الراسي توضح حقيقة فيديو الانتحار

نضال الأحمدية: إلي الشرف كون كلبة ولا كون أصالة نصري

نضال الأحمدية: إلي الشرف كون كلبة ولا كون أصالة نصري

كيف علّقت رضوى الشربيني على تصرف عروس حسن شاكوش؟

كيف علّقت رضوى الشربيني على تصرف عروس حسن شاكوش؟

إطلالة غريبة لنجوى كرم في مسرح دبي أوبرا

إطلالة غريبة لنجوى كرم في مسرح دبي أوبرا

بعد تعرضها للظلم والقهر.. حنان مطاوع تسترجع حقها في &quot;وعود سخية&quot;

بعد تعرضها للظلم والقهر.. حنان مطاوع تسترجع حقها في "وعود سخية"

عربي

قطر تتعهد بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا

قطر تتعهد بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة