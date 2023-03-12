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إعلام إسرائيلي يتحدث عن توتر العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.. ونتنياهو يُعلق

إعلام إسرائيلي يتحدث عن توتر العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.. ونتنياهو يُعلق
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل قوية ومستقرة.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، ذكرت بأن الإمارات تعتزم وقف شراء أنظمة دفاعية من تل أبيب، بعد تصرفات وتصريحات الوزيرين، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش.

وقال مكتب نتنياهو: "خلافا لما نشر هذا المساء، فإن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل قوية ومستقرة، والدليل اتفاقية التجارة بين الدولتين التي ستؤدي لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية".

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