صحيفة: مصاب في عملية ديزنغوف بين الحياة والموت





ووصفت الصحيفة الوضع الصحي للمصاب "بين الحياة والموت".





وأشارت إلى أن أصدقاءه ناشدوا الجمهور بترك كل شيء الساعة 10 مساء والصلاة من أجل الشفاء.





وأسفرت عملية "ديزنغوف" التي نفذها معتز الخواجا من بلدة نعلين، برام الله، عن إصابة خمسة إسرائيليين وصفت جراح اثنين منهم بـ "الخطيرة".





كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين للصلاة للمصابين في العملية عند الساعة العاشرة مساء.





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الأحد، بأن تدهوراً كبيراً طرأ على صحة أحد مصابي عملية "ديزنغوف" في تل أبيب الخميس الماضي.