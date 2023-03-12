شؤون فلسطينية

فتح شرق غزة تدعو شعبنا للمشاركة في فعاليات الإفراج عن الأسير الشوبكي

فتح شرق غزة تدعو شعبنا للمشاركة في فعاليات الإفراج عن الأسير الشوبكي
الأسير فؤاد الشوبكي
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة فتح إقليم شرق غزة، اليوم الأحد، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستقام غداً الإثنين احتفالاً وابتهاجاً بالإفراج عن شيخ الأسرى اللواء فؤاد حجازي الشوبكي "أبو حازم"، والتي ستعلن عنها الحركة خلال الساعات القادمة.

وبهذه المناسبة تتقدم الحركة بالتهنئة الحارة إلى شيخ الأسرى، اللواء فؤاد الشوبكي، ابن حي الدرج بمدينة غزة الشامخة، الذي سيعانق خلال السويعات القادمة شمس الحرية بعد أن أمضى في السجون الإسرائيلية 17 عاماً، كما تهنئ الحركة عائلة الشوبكي الكرام وكافة أبناء الحركة ورفاق دربه ومسيرته الحافلة بالتضحية والنضال.

وأدانت الحركة الضبابية الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال حول  مكان الإفراج عن الأسير، ما يدل على خبث الطوية والحقد الدفين لدى حكومة نتنياهو المتطرفة، ظنا منها أنها ستؤثر بسلوكها هذا على مظاهر الفرح والاحتفالات بهذا القائد الكبير.

وأوضحت الحركة أن الأسير الشوبكي أمضى من عمره (17 عاماً) في سجون الاحتلال، لاقى فيها شتى أصناف التنكيل والمعاناة والإهمال الطبي والحرمان من حقوق الأسرى، رغم كبر سنه الذي شارف على 85 من العمر، وإصابته بمرض عضال.

وأشارت الحركة  إلى أن اللواء الأسير عايش طوال فترة سجنه نضالات الحركة الأسيرة وإنجازاتها وآلامها وآمالها وعذاباتها، ووقف مع سائر أسرى شعبنا صامدا في وجه الممارسات الانتقامية الظالمة التي مارستها ضدهم سلطات السجون. 

وقد حُرم الأسير المحرر من وداع زوجته ورفيقة دربه المرحومة دلال الحلبي، التي فارقت الدنيا في كانون الثاني/يناير من العام 2011 وهي تتمنى أن ترى زوجها حراً طليقاً.

وقالت الحركة: إذ نفرح ويحتفل معنا كل جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والمنافي بالإفراج عن الأسير الإنسان اللواء فؤاد حجازي الشوبكي، نعبر عن أملنا في أن يرى جميع أسرى وأسيرات شعبنا نور الحرية قريبا، ونرى أن فرحتنا منقوصة ولن تكون كاملة إلا بتبيض السجون الإسرائيلية من كافة الأسرى الفلسطينيين.

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