دولي

شينخوا: جهود السلام الصينية تحظى بإشادة واسعة وسط ترحيب عالمي بالاتفاق السعودي الإيراني

رام الله - دنيا الوطن
لقي الإعلان عن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، الذي صدر يوم الجمعة في بيان مشترك مع الصين، ترحيبا واسعا في جميع أنحاء العالم باعتباره نصرا للسلام والحوار. 

وأشاد محللون ووسائل إعلام بالصين لدورها كوسيط للسلام وبالجهود التي بذلتها لتسهيل الحوار. 

أعربت الرياض وطهران عن أملهما في فتح فصل جديد في العلاقات وتقديرهما للمساعدة الصينية. 

وقال الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي، "نقدر الاتفاق الذي توصلنا إليه ونأمل بأن نواصل الحوار البناء... مع التعبير عن القيمة والتقدير الذي نعلقه على الدور الإيجابي المستمر الذي تلعبه جمهورية الصين الشعبية في هذا الصدد". 

وبالمثل، قال الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن "إزالة سوء الفهم والتطلع إلى المستقبل في العلاقات بين طهران والرياض" سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين وزيادة التعاون بين دول المنطقة. 

كما أعرب شمخاني عن تقديره لـ"الدور البناء" الذي تلعبه الصين في دعم تنمية العلاقات بين الدول، وهو أمر ضروري لحل التحديات وزيادة السلام والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية. 

كما رحبت دول وأطراف مختلفة في الشرق الأوسط، بما فيها مصر والإمارات والأردن والعراق ولبنان واليمن، باتفاق بكين. 

ونشر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) قال فيها "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن". 

وأضاف أن الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل والحوار الإيجابي بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع. 

وفي الوقت نفسه، أشادت الأمم المتحدة بالاتفاق السعودي الإيراني على إعادة العلاقات الدبلوماسية، مثنية على الدور الذي لعبته الصين خلال العملية. 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام أعرب عن تقديره لجمهورية الصين الشعبية لاستضافتها هذه المحادثات الأخيرة ولتعزيز الحوار بين البلدين"، مشيدا بالجهود التي بذلتها دول أخرى مثل عُمان والعراق. 

-- لماذا الصين؟ 

أشار محللون إلى أن الصين تحترم مكانة دول المنطقة وتعارض المنافسة الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وساعد هذا النهج الصين على اكتساب مصداقية في المنطقة. 

وقال ليو لانيو، الخبير في الشؤون الإيرانية بمعهد الدراسات الدولية ودراسات المناطق في جامعة تسينغهوا الصينية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الصين طرحت مبادرات عملية في مجال الأمن العالمي تحترم وتراعي مصالح جميع الأطراف. 

وذكر ليو أن الصين ليس لديها تاريخ من الاستعمار أو التدخل في شؤون الشرق الأوسط، مضيفا أن دولا إقليمية مثل إيران والسعودية تنظر إلى الصين الآن كمقدم للحلول الأمنية عند السعي لإحلال السلام. 

وأوضح توماس إس. واريك، وهو زميل باحث غير مقيم في مركز سكوكروفت للدراسات الإستراتيجية والأمنية التابع للمجلس الأطلسي، أن "دور الصين العام في إعلان اليوم يظهر اهتمامها بالقيام بشيء لم يكن بوسع سوى قلة من الدول الأخرى القيام به: ألا وهو كسب ثقة كلا الجانبين". 

وعلى نحو مماثل، أفاد جوناثان فولتون، وهو زميل باحث غير مقيم لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، أن بكين تمكنت من تكثيف العلاقات على جانبي الخليج مع بناء رأسمال دبلوماسي بطريقة لا تستطيع القوى الأخرى خارج المنطقة القيام بها. 

وقال محمد رضا منافي، رئيس تحرير قسم أخبار آسيا والمحيط الهادئ في وكالة أنباء ((إرنا)) الإيرانية الرسمية، إن المجتمع الدولي يحتاج إلى تقدير الصين لدورها كدولة تعمل من أجل السلام والاستقرار في العالم. 

وبيّن منافي أن "الصين أقنعت العالم بأنها تؤمن بأنه إذا كان هناك سلام وصداقة بين دول العالم، فسيكون ذلك لصالح جميع الشعوب في جميع أنحاء العالم، في حين أن الحروب والعداوات لن تخدم الإنسانية أبدا". 

أخبار ذات صلة

قطر تتعهد بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا

قطر تتعهد بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا

إعلام إسرائيلي يتحدث عن توتر العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.. ونتنياهو يُعلق

إعلام إسرائيلي يتحدث عن توتر العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.. ونتنياهو يُعلق

هآرتس: توقعات بأن يتظاهر مئات اليهود الأميركيين ضد سموتريتش في واشنطن

هآرتس: توقعات بأن يتظاهر مئات اليهود الأميركيين ضد سموتريتش في واشنطن

بن غفير يشن هجوماً كبيراً على المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية

بن غفير يشن هجوماً كبيراً على المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية

كنيست تناقش منع عزل نتنياهو

كنيست تناقش منع عزل نتنياهو

من البحرين.. انتخاب عضو كنيست بلجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي

من البحرين.. انتخاب عضو كنيست بلجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي

إسرائيل تجري مناورة تحاكي تعرضها لزلزال قوي

إسرائيل تجري مناورة تحاكي تعرضها لزلزال قوي

وزير إسرائيلي يعتزم تقديم تسهيلات أمام هجرة اليهود الفرنسيين إلى إسرائيل

وزير إسرائيلي يعتزم تقديم تسهيلات أمام هجرة اليهود الفرنسيين إلى إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح شرق غزة تدعو شعبنا للمشاركة في فعاليات الإفراج عن الأسير الشوبكي

فتح شرق غزة تدعو شعبنا للمشاركة في فعاليات الإفراج عن الأسير الشوبكي

مسؤول إسرائيلي: لن يتم إخلاء الخان الأحمر وهناك قضايا أكثر أهمية منه

مسؤول إسرائيلي: لن يتم إخلاء الخان الأحمر وهناك قضايا أكثر أهمية منه

نادي الأسير: الأسير رياض العمور يواجه مخاطر كبيرة ومتصاعدة على مصيره

نادي الأسير: الأسير رياض العمور يواجه مخاطر كبيرة ومتصاعدة على مصيره

التعليم تعلن موعد نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2023

التعليم تعلن موعد نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2023

الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

البكري: أرسلنا خمس شاحنات من &quot;حقائب النوم&quot; لمتضرري زلزال تركيا

البكري: أرسلنا خمس شاحنات من "حقائب النوم" لمتضرري زلزال تركيا

بالصور: وزير الخارجية المصري يلتقي زوجة الأسير مروان البرغوثي

بالصور: وزير الخارجية المصري يلتقي زوجة الأسير مروان البرغوثي

تفاصيل لقاء قيادي بين حماس والجهاد الإسلامي بغزة

تفاصيل لقاء قيادي بين حماس والجهاد الإسلامي بغزة

منوعات

شاهد.. جورجينا تستقبل الصيف بإطلالة جريئة

شاهد.. جورجينا تستقبل الصيف بإطلالة جريئة

&quot;تحملت الكثير من الحماقات&quot;.. شاكيرا تهاجم بيكيه مجدداً

"تحملت الكثير من الحماقات".. شاكيرا تهاجم بيكيه مجدداً

بالفيديو.. هيفاء وهبي ترقص مع والدتها على أنغام أغنيتها &quot;توتة&quot;

بالفيديو.. هيفاء وهبي ترقص مع والدتها على أنغام أغنيتها "توتة"

بمكياج لافت.. حلا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بمكياج لافت.. حلا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تيا دياب تخطف الأنظار بجمالها

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تيا دياب تخطف الأنظار بجمالها

طليقة جورج الراسي توضح حقيقة فيديو الانتحار

طليقة جورج الراسي توضح حقيقة فيديو الانتحار

نضال الأحمدية: إلي الشرف كون كلبة ولا كون أصالة نصري

نضال الأحمدية: إلي الشرف كون كلبة ولا كون أصالة نصري

كيف علّقت رضوى الشربيني على تصرف عروس حسن شاكوش؟

كيف علّقت رضوى الشربيني على تصرف عروس حسن شاكوش؟

إطلالة غريبة لنجوى كرم في مسرح دبي أوبرا

إطلالة غريبة لنجوى كرم في مسرح دبي أوبرا

بعد تعرضها للظلم والقهر.. حنان مطاوع تسترجع حقها في &quot;وعود سخية&quot;

بعد تعرضها للظلم والقهر.. حنان مطاوع تسترجع حقها في "وعود سخية"

عربي

قطر تتعهد بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا

قطر تتعهد بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة