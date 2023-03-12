الأسير الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 36

رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة/ جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ(36) على التوالي رفضًا لاعتقاله، وسط تدهور مستمر على وضعه الصحيّ.وأضاف نادي الأسير، أنّ الأسير عدنان، نُقل مؤخراً من زنازين معتقل "الجلمة"، إلى عيادة سجن "الرملة"، نتيجة لتدهور وضعه الصحي المستمر، خاصّة أنه يعاني من مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، لافتاً إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عدنان في الخامس من شباط/فبراير المنصرم، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن إضرابه عن الطعام.الأسير عدنان خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وهو تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.يذكر أنّ الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف، وأكبرهم (14 عامًا).