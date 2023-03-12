منحة قطرية.. الشيخ يُسلم بلدية حوارة 500 ألف دولار بعد اعتداءات المستوطنين





واستلم المبلغ المقدم لتعويض الأهالي ببلدة حوارة، معين الضميدي رئيس البلدية.





وتعرضت بلدة حوارة قبل نحو أسبوعين لعدوان من المستوطنين تحت حماية من جيش الاحتلال، أدت إلى إحراق مركبات ومنازل المواطنين.

وتأتي هذه المنحة من أجل تعويض الأهالي الذين تعرضوا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، قبل عدة أيام، وفي سياق العمل على تعزيز صمود أهالي البلدة.