منحة قطرية.. الشيخ يُسلم بلدية حوارة 500 ألف دولار بعد اعتداءات المستوطنين
قدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ مبلغ نصف مليون دولار، منحة مقدمة من الحكومة القطرية لصالح بلدية حوارة.
وتأتي هذه المنحة من أجل تعويض الأهالي الذين تعرضوا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، قبل عدة أيام، وفي سياق العمل على تعزيز صمود أهالي البلدة.
واستلم المبلغ المقدم لتعويض الأهالي ببلدة حوارة، معين الضميدي رئيس البلدية.
وتعرضت بلدة حوارة قبل نحو أسبوعين لعدوان من المستوطنين تحت حماية من جيش الاحتلال، أدت إلى إحراق مركبات ومنازل المواطنين.
التعليقات