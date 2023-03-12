كيف علّق اشتية على اغتيال الاحتلال ثلاثة شبان في نابلس؟

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، إن استمرار الاحتلال بجرائمه المروعة هي النتيجة الطبيعية لغياب المحاسبة وشعور الجناة بالإفلات من العقاب.وأدان رئيس الوزراء في بيان له، مساء اليوم الأحد، جريمة الاحتلال في نابلس فجرا والتي أسفرت عن استشهاد الشبان الثلاثة جهاد محمد وصفي الشامي (24 عاماً)، وعدي عثمان رفيق الشامي (22 عاماً)، ومحمد رائد ناجي دبيك (18 عاماً).وتقدم اشتية بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، من ذوي الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.