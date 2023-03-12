دولي

هآرتس: توقعات بأن يتظاهر مئات اليهود الأميركيين ضد سموتريتش في واشنطن

هآرتس: توقعات بأن يتظاهر مئات اليهود الأميركيين ضد سموتريتش في واشنطن
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يتظاهر مئات اليهود الأمريكيين اليوم أمام فندق "جراند حياة" في واشنطن، ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ومن المفترض أن يلقي سموتريتش خطابًا هناك في مؤتمر "البوندس"، وفق ما نقلت صحيفة (هآرتس).

وكان سموتريتش توجه إلى واشنطن الليلة الماضية، حيث سيشارك في مؤتمر "البوندس"، وسيقوم بسلسلة لقاءات اقتصادية.

كما سيُخصص جزءٌ كبيرٌ من اجتماعاته لشرح الإصلاح القانوني الذي تروج له الحكومة الإسرائيلية، والذي يثير قلقاً في العالم.

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