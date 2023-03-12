مسؤول إسرائيلي: لن يتم إخلاء الخان الأحمر وهناك قضايا أكثر أهمية منه

رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 14) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي وصفته بـ "الكبير" قوله، إنه لن يتم إخلاء (الخان الأحمر) خلال المستقبل القريب.وقال المسؤول وفق القناة إنه: "لن يتم إخلاء الخان الأحمر بعد رمضان، ولا هذا العام، ولا العام المقبل، هناك قضايا أكثر أهمية منه".وكان رئيس مجلس أهالي (الخان الأحمر)، عيد خميس أبو داهوك، تحدث لـ "دنيا الوطن" في تصريح سابق، بأن "الهدف من إخلاء (الخان الأحمر) من قبل سلطات الاحتلال هو قطع الضفة الغربية شمالاً وجنوباً، حيث أنه مركز لـ 26 تجمعاً سكانياً يمتد من العيزرية شرق القدس، حتى البحر الميت، ويوجد به 3000 فلسطيني".