شؤون فلسطينية

التميمي تفتتح الاجتماع الأول للفريق الوطني للتخطيط عبر القطاعي للبيئة وتغير المناخ

رام الله - دنيا الوطن
افتتحت رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، الاجتماع
الأول للفريق الوطني للتخطيط الاستراتيجي عبر القطاعي للبيئة وتغير المناخ، والذي عقد اليوم في فندق الميلينيوم برام الله ، بمشاركة أ. محمود عطايا من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني وبحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأمنية والأهلية والقطاع الخاص.

وأشارت د. التميمي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار العمل الجاد على تطوير الاستراتيجية عبر القطاعية للبيئة للفترة 2024 2029 في سياق إعداد الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية على المستوى الوطني للدورة التخطيطية القادمة.

وأكدت د. التميمي في كلمتها بأن قرار الحكومة الفلسطينية باعتبار البيئة وتغير المناخ قضايا عبر قطاعية يعد قرارا صائبا يتجاوب مع مدى التحديات والمشاكل البيئية التي تعصف بهذا الكوكب بشكل عام وبالحالة الفلسطينية بشكل خاص.

وبينت بأن الاستراتيجية عبر القطاعية للبيئة وتغير المناخ في حال بلورتها ستسلط الضوء على أهم المشاكل والقضايا البيئية على المستوى الوطني وتحدد التقاطعات البيئية مع كافة القطاعات التنموية وتقترح الحلول لتلك المشاكل والقضايا في سياق عمل تشاوري واسع مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وبدوره أكد عطايا على أهمية الاجتماع التشاوري الذي يعزز الحوار والنقاش لتحديد أهم القضايا البيئية التي سوف تضمنها الاستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى اهتمام مكتب رئيس الوزراء في هذا الملف ولتحقيق الأهداف الوطنية.

وتناول الاجتماع عرضا لأهدافه من قبل م. زغلول سمحان مدير عام السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة، وقدم أ. مراد المدني المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة عرضا لتحليل الواقع للاطار القانوني والمؤسسي، كما قدمت القائم بأعمال الإدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي م. سائدة شعيبات عرضا عن واقع
التوعية والتعليم البيئي، فيما قدم إبراهيم عبسه مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة عرضا عن واقع التلوث البيئي.

كما تضمن الاجتماع عرضا حول واقع البيئة الطبيعية من قبل (إيمان عامودي، أماني عبد من الإدارة العامة للمصادر البيئية)، فيما قدمت حنان هيجاوي من الإدارة العامة للمشاريع والعلاقات الدولية عرضا عن تغير المناخ.

ومن جانبه عرض الدكتور زياد الميمي تصورا حول واقع التقاطعات البيئية مع القطاعات التنموية الأخرى وشكل النتائج التي سوف تصدر عن الحوارات الثنائية والمتعددة مع القطاعات المختلفة.

وفي نهاية الاجتماع عرض م. زغلول سمحان خطوات العمل القادمة بما فيها الأدوار والمسؤوليات لسلطة جودة البيئة والمؤسسات الأخرى.

ويذكر بأن هذه الاجتماعات تعقد من أجل الخروج بالشكل النهائي للاستراتيجية عبر القطاعية للبيئة وتتم بتمويل من الوكالة البلجيكية للتنمية (انيبيل)، حيث ستشمل الاستراتيجية عددا من النتائج والمخرجات والتدخلات الملموسة التي سوف تتضح معالمها كنتيجة للحوار والنقاش الموسع مع القطاعات التنموية جميعها.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: الأسير رياض العمور يواجه مخاطر كبيرة ومتصاعدة على مصيره

نادي الأسير: الأسير رياض العمور يواجه مخاطر كبيرة ومتصاعدة على مصيره

التعليم تعلن موعد نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2023

التعليم تعلن موعد نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2023

الجبهة الشعبية ترحب بالاتفاق الإيراني السعودي

الجبهة الشعبية ترحب بالاتفاق الإيراني السعودي

الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

البكري: أرسلنا خمس شاحنات من &quot;حقائب النوم&quot; لمتضرري زلزال تركيا

البكري: أرسلنا خمس شاحنات من "حقائب النوم" لمتضرري زلزال تركيا

بالصور: وزير الخارجية المصري يلتقي زوجة الأسير مروان البرغوثي

بالصور: وزير الخارجية المصري يلتقي زوجة الأسير مروان البرغوثي

مجدلاني وبن فرح يبحثان سبل التعاون على صعيد خدمات الحماية الاجتماعية

مجدلاني وبن فرح يبحثان سبل التعاون على صعيد خدمات الحماية الاجتماعية

سلطة المياه تعقد لقاء مع ملتقى &quot;شباب من أجل المياه&quot;

سلطة المياه تعقد لقاء مع ملتقى "شباب من أجل المياه"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التميمي تفتتح الاجتماع الأول للفريق الوطني للتخطيط عبر القطاعي للبيئة وتغير المناخ

التميمي تفتتح الاجتماع الأول للفريق الوطني للتخطيط عبر القطاعي للبيئة وتغير المناخ

نادي الأسير: الأسير رياض العمور يواجه مخاطر كبيرة ومتصاعدة على مصيره

نادي الأسير: الأسير رياض العمور يواجه مخاطر كبيرة ومتصاعدة على مصيره

الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

إطلاق فعاليات يوم الثقافة الوطنية واختيار الموسيقار حسين نازك شخصية العام

إطلاق فعاليات يوم الثقافة الوطنية واختيار الموسيقار حسين نازك شخصية العام

الإسلامية المسيحية تحذر من تداعيات اضراب المعلمين وتدعو الى إيجاد حلول سريعة لاحتواء الأزمة

الإسلامية المسيحية تحذر من تداعيات اضراب المعلمين وتدعو الى إيجاد حلول سريعة لاحتواء الأزمة

مركز حقوقي يدين إعدام ثلاثة فلسطينين قرب نابلس

مركز حقوقي يدين إعدام ثلاثة فلسطينين قرب نابلس

حصيلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأسبوع الماضي

حصيلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأسبوع الماضي

جامعة النجاح الوطنية تحتضن فعاليات افتتاح التجمع الوطني العام الثامن لطلاب الطب في فلسطين

جامعة النجاح الوطنية تحتضن فعاليات افتتاح التجمع الوطني العام الثامن لطلاب الطب في فلسطين

منوعات

شاهد.. جورجينا تستقبل الصيف بإطلالة جريئة

شاهد.. جورجينا تستقبل الصيف بإطلالة جريئة

&quot;تحملت الكثير من الحماقات&quot;.. شاكيرا تهاجم بيكيه مجدداً

"تحملت الكثير من الحماقات".. شاكيرا تهاجم بيكيه مجدداً

بالفيديو.. هيفاء وهبي ترقص مع والدتها على أنغام أغنيتها &quot;توتة&quot;

بالفيديو.. هيفاء وهبي ترقص مع والدتها على أنغام أغنيتها "توتة"

بمكياج لافت.. حلا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بمكياج لافت.. حلا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تيا دياب تخطف الأنظار بجمالها

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تيا دياب تخطف الأنظار بجمالها

طليقة جورج الراسي توضح حقيقة فيديو الانتحار

طليقة جورج الراسي توضح حقيقة فيديو الانتحار

نضال الأحمدية: إلي الشرف كون كلبة ولا كون أصالة نصري

نضال الأحمدية: إلي الشرف كون كلبة ولا كون أصالة نصري

كيف علّقت رضوى الشربيني على تصرف عروس حسن شاكوش؟

كيف علّقت رضوى الشربيني على تصرف عروس حسن شاكوش؟

إطلالة غريبة لنجوى كرم في مسرح دبي أوبرا

إطلالة غريبة لنجوى كرم في مسرح دبي أوبرا

بعد تعرضها للظلم والقهر.. حنان مطاوع تسترجع حقها في &quot;وعود سخية&quot;

بعد تعرضها للظلم والقهر.. حنان مطاوع تسترجع حقها في "وعود سخية"

عربي

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

وكالة الأنباء السورية: إصابة ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد

وكالة الأنباء السورية: إصابة ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد